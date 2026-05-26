Dow Jones 30 Industrial-Papier Honeywell-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Honeywell Anlegern eine Freude

Im Zuge der Hauptversammlung von Dow Jones 30 Industrial-Papier Honeywell am 22.05.2026 wurde eine Dividende für das Jahr 2025 in Höhe von 4.58 USD je Aktie beschlossen. Damit wurde die Honeywell-Dividendenausschüttung im Vorjahresvergleich um 4.81 Prozent vergrössert. 2.98 Mrd. USD werden somit insgesamt an Aktionäre ausgezahlt. Die Gesamtausschüttung vergrösserte sich damit im Vergleich zum Vorjahr um 2.55 Prozent.

Entwicklung der Dividendenrendite

Am Tag der Hauptversammlung ging die Honeywell-Aktie via NASDAQ bei einem Wert von 227.92 USD aus dem Geschäft. Das Honeywell-Wertpapier verzeichnet für 2025 eine Dividendenrendite von 2.35 Prozent. Im Vorjahresvergleich entspricht dies einem Zuwachs der Dividendenrendite, damals betrug sie noch 1.93 Prozent.

Reale Rendite verglichen mit Aktienkursentwicklung

Innerhalb von 3 Jahren ist der Aktienkurs von Honeywell via NASDAQ 24.76 Prozent gestiegen. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich gemessen an einem Plus von 28.19 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Dividendenausblick von Honeywell

Für 2026 sehen FactSet-Experten eine Erhöhung der Dividende auf 4.70 USD voraus. Für die Dividendenrendite würde dies laut FactSet-Schätzungen eine Verkleinerung auf 2.06 Prozent bedeuten.

Schlüsseldaten von Dividenden-Aktie Honeywell

Honeywell ist ein Dow Jones 30 Industrial-Unternehmen mit einer Börsenbewertung von aktuell 144.261 Mrd. USD. Honeywell besitzt aktuell ein KGV von 26.52. Der Umsatz von Honeywell belief sich in 2025 auf 37.442 Mrd. USD. Der Gewinn je Aktie summierte sich derweil auf 7.36 USD.

Redaktion finanzen.ch