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Zimmer Biomet Aktie 1262932 / US98956P1021

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Top-Dividende 26.05.2026 16:36:18

S&P 500-Titel Zimmer Biomet-Aktie: Ein genauer Blick auf die Dividende von Zimmer Biomet

S&P 500-Titel Zimmer Biomet-Aktie: Ein genauer Blick auf die Dividende von Zimmer Biomet

So viel Dividende trägt Zimmer Biomet zum Dividendenportfolio der Aktionäre bei.

Zimmer Biomet
66.84 CHF 0.22%
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Bei der Hauptversammlung von S&P 500-Wert Zimmer Biomet am 22.05.2026 wurde für das Jahr 2025 die Auszahlung einer Dividende in Höhe von 0.96 USD vereinbart. Wie aus der Dividendenhistorie hervorgeht, wurde die Dividende damit weder angehoben noch gesenkt. Somit vergütet Zimmer Biomet die Aktionäre insgesamt mit 190.30 Mio. USD. So verkleinerte sich die Zimmer Biomet- Gesamtausschüttung im Vergleich zum Vorjahr um 2.91 Prozent.

Dividendenrendite im Fokus

Zum New York-Schluss ging das Zimmer Biomet-Wertpapier am Tag der Hauptversammlung bei 85.50 USD aus dem Handel. Die Zimmer Biomet-Aktie verzeichnet für 2025 eine Dividendenrendite von 1.07 Prozent. Das ist mehr als im Vorjahr, als die Dividendenrendite noch bei 0.91 Prozent lag.

Vergleich von Zimmer Biomet-Aktienkurs und realer Rendite

Im Zeitraum von 3 Jahren hat sich der Zimmer Biomet-Aktienkurs via New York 33.02 Prozent nach unten entwickelt. Rendite und Dividende zusammengenommen hat die tatsächliche Rendite gemessen an einer Performance von -30.85 Prozent dennoch stärker zugenommen als der Zimmer Biomet-Kurs.

Dividendenaussichten von Zimmer Biomet

Für das Jahr 2026 erwarten FactSet-Experten eine Erhöhung der Dividende auf 1.05 USD. Die Dividendenrendite würde somit laut FactSet-Schätzungen auf 1.23 Prozent hinzugewinnen.

Fundamentaldaten der Zimmer Biomet-Aktie

Der Börsenwert des S&P 500-Unternehmens Zimmer Biomet beläuft sich aktuell auf 16.523 Mrd. USD. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Zimmer Biomet beträgt aktuell 25.34. Im Jahr 2025 belief sich der Umsatz von Zimmer Biomet auf 8.232 Mrd.USD, der Gewinn je Aktie machte 3.55 USD aus.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: nanantachoke / Shutterstock.com,Travis Wolfe / Shutterstock.com
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