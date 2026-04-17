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BNP Paribas Aktie 123397 / FR0000131104

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17.04.2026 16:55:38

BNP Paribas Buy

BNP Paribas
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für BNP Paribas von 95 auf 127 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die anstehenden Quartalszahlen der französischen Banken dürften zwar eher keine Aktualisierung der mittelfristigen Ziele mit sich bringen, bei BNP und Societe Generale aber die Dynamik beim Zinsüberschuss in den Fokus rücken, schrieb Joseph Dickerson in seinem am Freitag vorliegenden Branchenausblick. Gleichzeitig würden deren Aktien sowie die von Credit Agricole mit einem gut 20-prozentigen Abschlag auf den materiellen Buchwert für 2028 gehandelt, was angesichts der Kapitalrenditen von rund 13 Prozent eine positive Asymmetrie biete./gl/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2026 / 09:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2026 / 09:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: BNP Paribas S.A. Buy
Unternehmen:
BNP Paribas S.A. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
127.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
91.36 € 		Abst. Kursziel*:
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Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
93.60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Joseph Dickerson 		KGV*:
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