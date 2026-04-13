Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’102 -0.6%  SPI 18’377 -0.6%  Dow 47’917 -0.6%  DAX 23’597 -0.9%  Euro 0.9236 0.1%  EStoxx50 5’871 -0.9%  Gold 4’719 -0.6%  Bitcoin 55’899 -0.3%  Dollar 0.7901 -0.1%  Öl 102.9 9.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Swiss Re12688156Zurich Insurance1107539Roche149905998Partners Group2460882Novartis1200526
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT und TKMS legen zu: Rheinmetall mit neuem Raketen-JV
Burkhalter-Aktie klettert: Steigerung des Umsatzes und Gewinns in 2025
Swiss Re-Aktie schwächelt: SST-Quote bestätigt
Aktien von Porsche, Ford, Stellantis und Co. im Blick: Elektrostrategie belastet
Litecoin: So viel Wert wäre mit einer Investition von vor 1 Jahr verloren gegangen
Suche...
Plus500 Depot

BNP Paribas Aktie 123397 / FR0000131104

82.53
CHF
-1.16
CHF
-1.39 %
11:20:01
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

13.04.2026 10:02:29

BNP Paribas Buy

BNP Paribas
82.53 CHF -1.39%
Kaufen Verkaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für BNP Paribas von 109 auf 111 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Marktbewegungen hingen momentan einzig vom Iran-Krieg ab, schrieb Jason Napier am Freitagabend. Unter den europäischen Banken mögen französische Geldinstitute ihm zufolge Stagflation am wenigsten. Die UBS erwartet allerdings nur eine milde Stagflation, also stagnierendes oder nachlassendes Wachstum bei gleichzeitigem Preisauftrieb. Daneben rechnet sie mit attraktiven Bewertungen und starken Gewinnaussichten. Napier erwartet daher eine Outperformance der Franzosen mit BNP als Favorit./ag/stw;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.04.2026 / 19:09 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: BNP Paribas S.A. Buy
Unternehmen:
BNP Paribas S.A. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
111.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
89.00 € 		Abst. Kursziel*:
24.72%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
89.38 € 		Abst. Kursziel aktuell:
24.19%
Analyst Name::
Jason Napier 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu BNP Paribas S.A.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu BNP Paribas S.A.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
18.03.26 BNP Paribas Buy UBS AG
18.03.26 BNP Paribas Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.03.26 BNP Paribas Buy UBS AG
10.03.26 BNP Paribas Equal Weight Barclays Capital
23.02.26 BNP Paribas Buy Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen