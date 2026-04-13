BNP Paribas Aktie 123397 / FR0000131104
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BNP Paribas Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für BNP Paribas von 109 auf 111 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Marktbewegungen hingen momentan einzig vom Iran-Krieg ab, schrieb Jason Napier am Freitagabend. Unter den europäischen Banken mögen französische Geldinstitute ihm zufolge Stagflation am wenigsten. Die UBS erwartet allerdings nur eine milde Stagflation, also stagnierendes oder nachlassendes Wachstum bei gleichzeitigem Preisauftrieb. Daneben rechnet sie mit attraktiven Bewertungen und starken Gewinnaussichten. Napier erwartet daher eine Outperformance der Franzosen mit BNP als Favorit./ag/stw;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BNP Paribas S.A. Buy
|
Unternehmen:
BNP Paribas S.A.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
111.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
89.00 €
|
Abst. Kursziel*:
24.72%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
89.38 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
24.19%
|
Analyst Name::
Jason Napier
|
KGV*:
-
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