BMW Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BMW nach einer Gewinnwarnung auf "Overweight" mit einem Kursziel von 89 Euro belassen. Die negativen Auswirkungen des China-Geschäfts und der US-Zölle auf Ertrag und Barmittelfluss des Autobauers seien nur vorübergehender Natur, schrieb Jose M Asumendi in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Dies stärke das Vertrauen der Anleger, dass die Münchener ihr Aktienrückkaufprogramm im Geschäftsjahr 2025 fortsetzen werden. Wichtiger als die Auswirkungen der Zölle dürfte die Fähigkeit des Konzerns sein, das Absatzwachstum und die Preissetzungsmacht in China im kommenden Jahr zu stabilisieren./rob/ka/he;
BMW AG Overweight
Unternehmen:
BMW AG
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
Kursziel:
89.00 €
Rating jetzt:
Overweight
Kurs*:
87.60 €
Abst. Kursziel*: 1.60%
1.60%
Rating update:
Overweight
Kurs aktuell:
83.86 €
Abst. Kursziel aktuell: 6.13%
6.13%
Analyst Name::
Jose M Asumendi
KGV*:
-
Nachrichten zu BMW AG
07.10.25
|BMW cuts profit guidance after weak sales in China (Financial Times)
07.10.25
|BMW senkt Jahresprognose (AWP)
07.10.25
|BMW hängt Mercedes beim Absatz ab und senkt die Prognose (AWP)
07.10.25
|BMW senkt Jahresprognose und verweist auf Marktschwäche in China (Dow Jones)
07.10.25
|BMW senkt Prognose (AWP)
07.10.25