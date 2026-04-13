BioNTech Aktie 50030055 / US09075V1026
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13.04.2026 12:59:25
BioNTech (ADRs) Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Biontech mit einem Kursziel von 155 US-Dollar auf "Buy" belassen. Die Produktpipeline des Antikörperspezialisten stehe wieder im Fokus, schrieb Harry Gillis am Montag nach positiven Phase-II-Daten in der Zweitlinientherapie von Endometriumkarzinomen./ag/jha/;
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 09:49 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BioNTech (ADRs) Buy
|
Unternehmen:
BioNTech (ADRs)
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
$ 155.00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 95.50
|
Abst. Kursziel*:
62.30%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 95.54
|
Abst. Kursziel aktuell:
62.24%
|
Analyst Name::
Harry Gillis
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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