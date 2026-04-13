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BioNTech Aktie 50030055 / US09075V1026

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13.04.2026 12:59:25

BioNTech (ADRs) Buy

BioNTech
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Biontech mit einem Kursziel von 155 US-Dollar auf "Buy" belassen. Die Produktpipeline des Antikörperspezialisten stehe wieder im Fokus, schrieb Harry Gillis am Montag nach positiven Phase-II-Daten in der Zweitlinientherapie von Endometriumkarzinomen./ag/jha/;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 09:49 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Steigender BioNTech-Kurs >5 >10
Fallender BioNTech-Kurs >5 >10
Zusammenfassung: BioNTech (ADRs) Buy
Unternehmen:
BioNTech (ADRs) 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
$ 155.00
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
$ 95.50 		Abst. Kursziel*:
62.30%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
$ 95.54 		Abst. Kursziel aktuell:
62.24%
Analyst Name::
Harry Gillis 		KGV*:
-
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12:59 BioNTech Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
25.03.26 BioNTech Buy Jefferies & Company Inc.
17.03.26 BioNTech Buy Deutsche Bank AG
11.03.26 BioNTech Buy Goldman Sachs Group Inc.
10.03.26 BioNTech Buy Jefferies & Company Inc.
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