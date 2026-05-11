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Zahlen schocken 11.05.2026 17:22:00

CSL-Aktie mit Kurssturz: Prognosesenkung belastet - BioNTech vor dem Aufwind?

CSL-Aktie mit Kurssturz: Prognosesenkung belastet - BioNTech vor dem Aufwind?

Der Biotechkonzern CSL schockt Anleger mit Milliarden-Abschreibungen und einer Prognosesenkung. Hat die Krise Folgen für den Wettbewerb im mRNA-Markt?

BioNTech
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• CSL schreibt rund fünf Milliarden US-Dollar ab
• Gewinnprognose für FY26 deutlich gesenkt
• Markt beobachtet Folgen für mRNA-Wettbewerb mit BioNTech

Der Biotechnologie-Konzern CSL vollzieht unter Interims-CEO Gordon Naylor einen radikalen strategischen "Reset". Massive Wertberichtigungen und eine nach unten korrigierte Gewinnprognose führten an der Heimatbörse in Sydney zu einem Kursrutsch von 15,95 Prozent auf 100,75 AUD, was einem 9,5-Jahres-Tief entspricht.

Bilanzielle Tabula rasa

Kern der aktuellen Krise ist eine ausserplanmässige, nicht zahlungswirksame Abschreibung in Höhe von rund fünf Milliarden US-Dollar, die über die Geschäftsjahre 2026 und 2027 verteilt wird. Dieser Schritt betrifft primär die immateriellen Vermögenswerte der 11,7 Milliarden US-Dollar schweren Übernahme von CSL Vifor. Das Management räumt damit ein, dass die Akquisition - insbesondere im Bereich der Nierenbehandlung - die ursprünglichen Wachstums- und Synergieerwartungen verfehlt hat.

Gewinnwarnung für das Geschäftsjahr 2026

Flankierend zur Bilanzbereinigung senkte CSL die Ziele für FY26 drastisch. Der bereinigte Nettogewinn wird nun lediglich zwischen 3,1 und 3,2 Milliarden US-Dollar erwartet, womit das Ergebnis voraussichtlich unter dem Vorjahreswert von 3,3 Milliarden US-Dollar liegen wird. Ursprünglich war ein Wachstum von bis zu sieben Prozent geplant. Der Gesamtumsatz soll sich auf ca. 15,2 Milliarden US-Dollar belaufen. Belastet wird das Ergebnis durch eine Lagerbestands-Normalisierung bei Immunglobulinen in den USA mit einem Effekt von 300 Millionen US-Dollar sowie durch einen Preisverfall bei Albumin in China, der mit rund 200 Millionen US-Dollar zu Buche schlägt. Zudem erhöhen der steigende Wettbewerbsdruck durch Generika im Eisenpräparate-Markt und geopolitische Risiken im Nahen Osten den wirtschaftlichen Druck.

BioNTech-Anleger aufgepasst: Kann die Konkurrenz von der Schwäche profitieren?

Marktbeobachter verfolgen aufmerksam, ob die Sparmassnahmen Auswirkungen auf die Innovationsgeschwindigkeit im mRNA-Bereich haben könnten. Da CSL bei der Entwicklung von mRNA-Grippeimpfstoffen über die Sparte CSL Seqirus eng mit dem Tübinger Unternehmen CureVac kooperiert, gefährden die aktuellen Turbulenzen den Zeitplan in diesem technologischen Wettlauf gegen BioNTech, jenem Unternehmen, dass CureVac übernommen hat. Investoren beobachten genau, ob CSL durch die nötigen Einsparungen an Innovationskraft verliert, was BioNTech einen Marktvorteil bei kombinierten mRNA-Vakzinen verschaffen könnte.

Diese Optionen haben Investoren jetzt

Nach dem Kurssturz ergeben sich für Anleger unterschiedliche Perspektiven. Eine Option besteht im Abwarten einer Bodenbildung, da die radikale Abschreibung alle negativen Nachrichten bereits eingepreist haben könnte. Eine Stabilisierung hängt davon ab, ob das Kernplasma-Geschäft die Vifor-Schwäche auffangen kann. Eine weitere Perspektive richtet sich auf die Umsetzung des neuen Transformationsprogramms, das bis 2028 jährliche Einsparungen von 500 bis 550 Millionen US-Dollar liefern soll. Die Glaubwürdigkeit des Managements wird sich an der Realisierung dieser Kostensenkungen messen lassen müssen, während die Suche nach einem permanenten CEO fortgesetzt wird.

Claudia Stephan, Redaktion finanzen.ch

Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.

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