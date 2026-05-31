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BioNTech Aktie 50030055 / US09075V1026

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01.06.2026 08:25:02

BioNTech (ADRs) Buy

BioNTech
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Biontech mit einem Kursziel von 138 US-Dollar auf "Buy" belassen. Die beiden Pharmakonzerne Pfizer und Biontech hätten auf der ASCO-Krebstagung Updates zu ihren Programmen zur Erstlinientherapie von nicht-kleinzelligem Lungenkrebs (NSCLC) vorgestellt, schrieb Akash Tewari in seiner am Montag vorliegenden Einschätzung. Die Evaluierung sei noch in einem frühen Stadium und zeige bezüglich Wirksamkeit und Sicherheit keinen klaren Unterschied zu Ivonescimab. Tewari geht weiter davon aus, dass eine langfristige Differenzierung von neuen Kombinationstherapien abhängen wird./gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.05.2026 / 19:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.05.2026 / 19:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: BioNTech (ADRs) Buy
Unternehmen:
BioNTech (ADRs) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
$ 138.00
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
$ 95.95 		Abst. Kursziel*:
43.82%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
$ 95.92 		Abst. Kursziel aktuell:
43.87%
Analyst Name::
Akash Tewari 		KGV*:
-
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08:25 BioNTech Buy Jefferies & Company Inc.
27.05.26 BioNTech Buy UBS AG
12.05.26 BioNTech Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.04.26 BioNTech Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
25.03.26 BioNTech Buy Jefferies & Company Inc.
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