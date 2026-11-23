Beiersdorf-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Beiersdorf-Anteile bei 76.56 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die Beiersdorf-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1.306 Beiersdorf-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 103.42 EUR, da sich der Wert einer Beiersdorf-Aktie am 20.11.2026 auf 79.18 EUR belief. Das entspricht einem Anstieg um 3.42 Prozent.

Beiersdorf erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 17.02 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch