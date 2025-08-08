Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 11’868 0.0%  SPI 16’559 -0.1%  Dow 43’975 -0.5%  DAX 23’981 -0.4%  Euro 0.9413 -0.2%  EStoxx50 5’317 -0.3%  Gold 3’348 0.1%  Bitcoin 95’878 -0.6%  Dollar 0.8107 -0.2%  Öl 67.0 0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Novartis1200526Partners Group2460882Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539
Top News
Bayer-Analyse: Hold-Bewertung für Bayer-Aktie von Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Trotz anhaltender Verluste: Überraschendes Ergebnis beflügelt die Rally der Canopy Growth-Aktie weiter
Ray Dalio erwartet Entwertung aller Fiat-Währungen - und empfiehlt Gold und Bitcoin
Tecan-Aktie mit Kurssprung: Jahresziele nach erstem Semester bestätigt
Ausblick: Porsche SE verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Suche...

Bechtle Aktie 1060508 / DE0005158703

39.04
CHF
6.04
CHF
18.29 %
08.08.2025
BRXC
Kaufen Verkaufen
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

12.08.2025 10:28:53

Bechtle Buy

Bechtle
39.04 CHF 18.29%
Kaufen Verkaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Bechtle nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Diese seien solide gewesen, schrieb Christopher Tong in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Es gebe bereits Anzeichen einer Erholung des IT-Dienstleisters./rob/bek/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2025 / 16:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Bechtle AG Buy
Unternehmen:
Bechtle AG 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
45.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
39.74 € 		Abst. Kursziel*:
13.24%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
39.70 € 		Abst. Kursziel aktuell:
13.35%
Analyst Name::
Christopher Tong 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Bechtle AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten