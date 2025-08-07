Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 11'830 -0.2%  SPI 16'531 -0.2%  Dow 43'969 -0.5%  DAX 24'200 0.0%  Euro 0.9409 0.0%  EStoxx50 5'340 0.2%  Gold 3'386 -0.3%  Bitcoin 94'384 -0.3%  Dollar 0.8078 0.2%  Öl 66.9 0.7% 
Bechtle Aktie 1060508 / DE0005158703

39.04
CHF
6.04
CHF
18.29 %
11:09:49
BRXC
08.08.2025 12:07:48

Bechtle Buy

Bechtle
39.04 CHF 18.29%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Bechtle nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Christopher Tong rechnet in einer am Freitag vorliegenden Studie mit einer positiven Kursreaktion, da sich das Geschäftsvolumen im zweiten Quartal beschleunigt habe. Er erwähnte außerdem, dass der Vorsteuergewinn höher sei als der Analystenkonsens./rob/tih/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / 06:40 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Bechtle AG Buy
Unternehmen:
Bechtle AG 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
45.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
36.78 € 		Abst. Kursziel*:
22.35%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
40.22 € 		Abst. Kursziel aktuell:
11.88%
Analyst Name::
Christopher Tong 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

