BBVA Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BBVA auf "Outperform" belassen und ein Kursziel von 19,25 Euro angegeben. Analystin Anke Reingen geht mit "selektivem Optimismus" für Europas Banken in das Jahr 2026. Die Kurse korrelierten historisch stark mit besseren Konjunkturprognosen, so die Expertin am Freitag in ihrem Ausblick. Und obwohl viel über eine Belebung gesprochen werde, seien die Schätzungen für das europäische Wirtschaftswachstum noch nicht gestiegen. Trotz positiver Erwartungen blieben allerdings weiter Wolken am Himmel, auch geopolitische, die die Bankenaktien nach ihrem starken Lauf auch verwundbar machten./ag/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.12.2025 / 00:49 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) Outperform
|
Unternehmen:
BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
19.25 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
19.17 €
|
Abst. Kursziel*:
0.42%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
19.03 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
1.16%
|
Analyst Name::
Anke Reingen
|
KGV*:
-
Nachrichten zu BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
|
02.12.25
|EURO STOXX 50-Titel BBVA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BBVA-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
30.11.25
|So schätzen Analysten die BBVA-Aktie ein (finanzen.net)
|
25.11.25
|EURO STOXX 50-Wert BBVA-Aktie: So viel hätte eine Investition in BBVA von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
18.11.25
|EURO STOXX 50-Titel BBVA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BBVA von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
11.11.25
|EURO STOXX 50-Wert BBVA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in BBVA von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
04.11.25
|EURO STOXX 50-Papier BBVA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine BBVA-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
31.10.25
|So schätzen die Analysten die Zukunft der BBVA-Aktie ein (finanzen.net)
|
30.10.25
|BBVA-Aktie tiefer: Gewinn trotz Ertragswachstum rückläufig (Dow Jones)
Analysen zu BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
|11:09
|BBVA Outperform
|RBC Capital Markets
|04.12.25
|BBVA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.12.25
|BBVA Buy
|Deutsche Bank AG
|18.11.25
|BBVA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.25
|BBVA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
|17.88
|0.45%
