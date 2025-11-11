BBVA Aktie 931474 / ES0113211835
17.03CHF
0.12CHF
0.70 %
13:39:50
BRXC
11.11.2025 12:00:50
BBVA Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Bewertung der Aktien der BBVA bei einem Kursziel von 22,40 Euro mit "Buy" wieder aufgenommen. Analystin Sofie Peterzens hob in einer Kaufempfehlung am Montagabend die beständig hohe Profitabilität der spanischen Großbank und ihre attraktiven Ausschüttungen an die Aktionäre hervor./ag/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 23:02 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) Buy
|
Unternehmen:
BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
22.40 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
18.46 €
|
Abst. Kursziel*:
21.34%
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
18.40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
21.74%
|
Analyst Name::
Sofie Peterzens
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
|
04.11.25
|EURO STOXX 50-Papier BBVA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine BBVA-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
31.10.25
|So schätzen die Analysten die Zukunft der BBVA-Aktie ein (finanzen.net)
|
30.10.25
|BBVA-Aktie tiefer: Gewinn trotz Ertragswachstum rückläufig (Dow Jones)
|
30.10.25