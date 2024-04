NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Bayer auf "Neutral" mit einem Kursziel von 34 Euro belassen. Dass das oberste britische Gericht (High Court) das Bayer-Patent auf den Blutverdünner Xarelto am Freitag für ungültig erklärt habe, sei enttäuschend, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Montag vorliegenden Studie. Dies dürfte jedoch keine signifikanten Auswirkungen auf die Aktie des Pharma- und Agrarchemiekonzerns haben, da es in den Planungen der Leverkusener für 2024 bereits berücksichtigt sei./edh/gl;