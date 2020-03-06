Bayer Aktie 10367293 / DE000BAY0017
104.00CHF
22.50CHF
27.61 %
06.03.2020
SWX
10.11.2025 06:29:04
Bayer Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Bayer mit einem Kursziel von 25 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Richard Vosser rechnet am 12. November mit guten Quartalszahlen der Leverkusener. Die Markterwartungen dürften übertroffen werden, schrieb er am Sonntag in seinem Ausblick. An den Jahreszielen dürfte sich allerdings nichts ändern und damit auch wenig am Konsens./rob/ag/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2025 / 19:52 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Bayer
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
Kursziel:
25.00 €
Rating jetzt:
Neutral
Kurs*:
26.10 €
Abst. Kursziel*:
-4.21%
Rating update:
Neutral
Kurs aktuell:
26.26 €
Abst. Kursziel aktuell:
-4.78%
Analyst Name::
Richard Vosser
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Bayer
07.11.25
|Freitagshandel in Europa: Euro STOXX 50 zum Ende des Freitagshandels in Rot (finanzen.ch)
07.11.25
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX verliert zum Ende des Freitagshandels (finanzen.ch)
07.11.25