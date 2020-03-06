Bayer 26.98 CHF 8.63% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Bayer von 26 auf 30,40 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Es gebe "Anzeichen der Heilung", betitelte Sebastian Bray seine Nachschau der Zahlen am Mittwochabend. Am Markt scheine man der pharmazeutischen Produktpalette einen Vertrauensvorschuss zu geben, und Personalkürzungen machten sich allmählich in puncto Profitabilität bemerkbar./rob/bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 21:41 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



