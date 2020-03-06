Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Meistgesucht

Bayer Aktie 10367293 / DE000BAY0017

104.00
CHF
22.50
CHF
27.61 %
06.03.2020
SWX
13.11.2025 07:32:46

Bayer Hold

Bayer
26.98 CHF 8.63%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Bayer von 26 auf 30,40 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Es gebe "Anzeichen der Heilung", betitelte Sebastian Bray seine Nachschau der Zahlen am Mittwochabend. Am Markt scheine man der pharmazeutischen Produktpalette einen Vertrauensvorschuss zu geben, und Personalkürzungen machten sich allmählich in puncto Profitabilität bemerkbar./rob/bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 21:41 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

