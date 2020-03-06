Bayer Aktie 10367293 / DE000BAY0017
104.00CHF
22.50CHF
27.61 %
06.03.2020
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
12.11.2025 12:08:41
Bayer Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Bayer nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 25 Euro auf "Hold" belassen. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) liege um 18 Prozent über der Konsensschätzung, schrieb Chris Counihan in seiner ersten Einschätzung am Mittwoch. Profitiert habe der Pharma- und Agrarchemiekonzern vor allem von der Agrarsparte./rob/bek/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 02:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 02:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 02:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Bayer Hold
|
Unternehmen:
Bayer
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
25.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
28.55 €
|
Abst. Kursziel*:
-12.43%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
29.05 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-13.93%
|
Analyst Name::
Chris Counihan
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Bayer
|
12:58
|Investment-Note für Bayer-Aktie: Neue Analyse von Jefferies & Company Inc. (finanzen.ch)
|
12:58
|Bayer-Aktie: Deutsche Bank AG vergibt Hold (finanzen.ch)
|
12:52
|Bernstein Research: Market-Perform für Bayer-Aktie (finanzen.ch)
|
12:29
|Bayer Aktie News: Bayer zeigt sich am Mittwochmittag freundlich (finanzen.ch)
|
12:26
|Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 liegt am Mittag im Plus (finanzen.ch)
|
12:26
|Gewinne in Frankfurt: So entwickelt sich der LUS-DAX am Mittag (finanzen.ch)
|
12:26
|Gewinne in Frankfurt: DAX verbucht mittags Zuschläge (finanzen.ch)
|
12:22
|JP Morgan Chase & Co. veröffentlicht Investment-Empfehlung: Bayer-Aktie mit Neutral (finanzen.ch)
Analysen zu Bayer
|12:09
|Bayer Hold
|Deutsche Bank AG
|12:08
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:01
|Bayer Market-Perform
|Bernstein Research
|11:33
|Bayer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.25
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:09
|Bayer Hold
|Deutsche Bank AG
|12:08
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:01
|Bayer Market-Perform
|Bernstein Research
|11:33
|Bayer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.25
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.10.25
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.08.25
|Bayer Kaufen
|DZ BANK
|07.08.25
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.07.25
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.06.25
|Bayer Kaufen
|DZ BANK
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
|12:09
|Bayer Hold
|Deutsche Bank AG
|12:08
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:01
|Bayer Market-Perform
|Bernstein Research
|11:33
|Bayer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.25
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Bayer
|104.00
|27.61%
Aktuelle Aktienanalysen
|12:37
|
DZ BANK
Kontron Kaufen
|12:31
|
Jefferies & Company Inc.
JENOPTIK Buy
|12:30
|
JP Morgan Chase & Co.
Assicurazioni Generali Overweight
|12:20
|
Jefferies & Company Inc.
Infineon Buy
|12:18
|
JP Morgan Chase & Co.
Siemens Overweight
|12:17
|
Jefferies & Company Inc.
RWE Buy
|12:09
|
Deutsche Bank AG
Bayer Hold