SMI 13'531 0.2%  SPI 18'678 0.2%  Dow 50'116 2.5%  DAX 24'842 0.5%  Euro 0.9151 -0.2%  EStoxx50 6'016 0.3%  Gold 5'020 1.2%  Bitcoin 53'113 -2.9%  Dollar 0.7696 -0.9%  Öl 68.1 0.0% 
Bayer Aktie 10367293 / DE000BAY0017

41.80
CHF
0.89
CHF
2.18 %
13:56:05
SWX
09.02.2026 12:48:05

Bayer Buy

Bayer
42.11 CHF 1.09%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Bayer mit einem Kursziel von 54,50 Euro auf "Buy" belassen. Die Leverkusener sähen Asundexian als möglicherweise lebenslange Medikation, schrieb James Quigley am Montag nach einer Online-Investorenkonferenz zur Präsentation des Gerinnungshemmers auf der Internationalen Schlaganfall-Konferenz (ISC). Das Management sei optimistisch, dass der Spitzenumsatz eine Milliarde Euro übertreffen könnte - abhängig von Preisen und Versicherungsabdeckung. Quigley sieht für Asundexian Spielraum bis rund 3 Milliarden Euro bei im Schnitt zwölfmonatiger Behandlungsdauer. Falle sie länger aus, sei auch noch mehr drin, so der Experte./ag/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2026 / 10:58 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Bayer Buy
Unternehmen:
Bayer 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
54.50 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
45.97 € 		Abst. Kursziel*:
18.54%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
45.97 € 		Abst. Kursziel aktuell:
18.56%
Analyst Name::
James Quigley 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

