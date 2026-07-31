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BASF Aktie 11450563 / DE000BASF111

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31.07.2026 16:29:00

BASF Aktie News: BASF gibt am Nachmittag nach

BASF Aktie News: BASF gibt am Nachmittag nach

Die Aktie von BASF gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BASF-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,0 Prozent im Minus bei 50,23 EUR.

BASF
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Die BASF-Aktie notierte um 16:28 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,0 Prozent auf 50,23 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im DAX 40, der zurzeit bei 25'568 Punkten liegt. Im Tief verlor die BASF-Aktie bis auf 50,16 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 50,84 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 834'430 BASF-Aktien umgesetzt.

Am 14.04.2026 markierte das Papier bei 55,05 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der BASF-Aktie ist somit 9,60 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 05.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 41,48 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BASF-Aktie derzeit noch 17,42 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2025 erhielten BASF-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,25 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,28 EUR. Am 15.07.2026 hat BASF die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 4,78 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte BASF 0,09 EUR je Aktie verdient. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,11 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 17.21 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 15.77 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

BASF dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 28.10.2026 präsentieren. Schätzungsweise am 03.11.2027 dürfte BASF die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

In der BASF-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 2,94 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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