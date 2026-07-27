Barclays Aktie 1399446 / GB0031348658
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Barclays Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Barclays nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 590 Pence belassen. Analyst Jonathan Pierce verwies in einer am Dienstag vorliegenden Schnelleinschätzung auf das "etwas unübersichtliche Zahlenwerk" der britischen Großbank. So hätten zwar die Erträge im Investmentbanking die Erwartungen übertroffen, doch sei das von leicht verfehlten Erwartungen in anderen Bereichen konterkariert worden. Er verwies zudem auf zusätzliche Kosten, die im zweiten Halbjahr anfielen und in den Analystenschätzungen noch nicht berücksichtigt sein dürften./ck/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 03:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Barclays plc Buy
|
Unternehmen:
Barclays plc
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
5.90 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
5.91 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
5.03 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Jonathan Pierce
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Barclays plc
|
09:29
|Barclays Aktie News: Barclays fällt am Vormittag tief (finanzen.ch)
|
09:28
|Freundlicher Handel in London: FTSE 100 zeigt sich zum Handelsstart fester (finanzen.ch)
|
08:30
|Barclays profits boosted by market volatility gains (Financial Times)
|
27.07.26
|Barclays Aktie News: Barclays am Nachmittag mit Aufschlag (finanzen.ch)
|
27.07.26
|Barclays Aktie News: Barclays tendiert am Montagmittag nordwärts (finanzen.ch)
|
27.07.26
|Ausblick: Barclays öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
22.07.26
|FTSE 100-Papier Barclays-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Barclays von vor 10 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
15.07.26
|FTSE 100-Wert Barclays-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Barclays von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
Analysen zu Barclays plc
|10:20
|Barclays Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:59
|Barclays Outperform
|RBC Capital Markets
|09:01
|Barclays Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.25
|Barclays Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.12.24
|Barclays Outperform
|RBC Capital Markets
|10:20
|Barclays Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:59
|Barclays Outperform
|RBC Capital Markets
|09:01
|Barclays Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.25
|Barclays Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.12.24
|Barclays Outperform
|RBC Capital Markets
|10:20
|Barclays Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:59
|Barclays Outperform
|RBC Capital Markets
|09:01
|Barclays Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.25
|Barclays Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.12.24
|Barclays Outperform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Barclays plc
|5.44
|-5.59%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:19
|
RBC Capital Markets
SAFRAN Outperform
|10:55
|
UBS AG
L'Oréal Buy
|10:51
|
RBC Capital Markets
Philips Sector Perform
|10:49
|
Bernstein Research
Philips Market-Perform
|10:47
|
UBS AG
Mercedes-Benz Group Neutral
|10:45
|
UBS AG
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|10:44
|
Jefferies & Company Inc.
Mercedes-Benz Group Buy