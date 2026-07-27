NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Barclays nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 590 Pence belassen. Analyst Jonathan Pierce verwies in einer am Dienstag vorliegenden Schnelleinschätzung auf das "etwas unübersichtliche Zahlenwerk" der britischen Großbank. So hätten zwar die Erträge im Investmentbanking die Erwartungen übertroffen, doch sei das von leicht verfehlten Erwartungen in anderen Bereichen konterkariert worden. Er verwies zudem auf zusätzliche Kosten, die im zweiten Halbjahr anfielen und in den Analystenschätzungen noch nicht berücksichtigt sein dürften./ck/mis;