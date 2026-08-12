FTSE 100-Wert Barclays-Aktie: So viel hätte eine Investition in Barclays von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren fand via Börse LSE Handel mit Barclays-Anteilen statt. Zum Handelsende standen Barclays-Anteile an diesem Tag bei 1.84 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in die Barclays-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 54.271 Anteilen. Die gehaltenen Barclays-Aktien wären am 11.08.2026 280.04 GBP wert, da der Schlussstand 5.16 GBP betrug. Aus 100 GBP wurden somit 280.04 GBP, was einer positiven Performance von 180.04 Prozent entspricht.

Der Börsenwert von Barclays belief sich jüngst auf 69.75 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch