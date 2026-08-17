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17.08.2026 09:29:00

Barclays Aktie News: Barclays am Montagvormittag Verlust reich

Barclays Aktie News: Barclays am Montagvormittag Verlust reich

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Barclays. Die Barclays-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Minus bei 5,20 GBP.

Barclays
5.64 CHF -0.56%
Kaufen Verkaufen

Um 09:28 Uhr fiel die Barclays-Aktie. Im London-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 5,20 GBP ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im FTSE 100, der zurzeit bei 10'784 Punkten liegt. Der Kurs der Barclays-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 5,20 GBP nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 5,24 GBP. Der Tagesumsatz der Barclays-Aktie belief sich zuletzt auf 436'691 Aktien.

Am 28.07.2026 erreichte der Anteilsschein mit 5,38 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,60 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 3,53 GBP fiel das Papier am 30.08.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Barclays-Aktie liegt somit 47,26 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Barclays-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,090 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,153 GBP belaufen. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Barclays am 28.07.2026 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,17 GBP. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,12 GBP je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 16,02 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 8.34 Mrd. GBP umgesetzt, gegenüber 7.19 Mrd. GBP im Vorjahreszeitraum.

Barclays wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 22.10.2026 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 27.10.2027 erwartet.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Barclays-Gewinn in Höhe von 0,527 GBP je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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