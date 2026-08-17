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17.08.2026 12:29:00

Barclays Aktie News: Barclays am Mittag tiefer

Barclays Aktie News: Barclays am Mittag tiefer

Die Aktie von Barclays gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Barclays-Aktie notierte im London-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 5,17 GBP.

Barclays
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Um 12:28 Uhr fiel die Barclays-Aktie. Im London-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 5,17 GBP ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der bislang bei 10'753 Punkten steht. Im Tief verlor die Barclays-Aktie bis auf 5,16 GBP. Bei 5,24 GBP eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via London 2'729'928 Barclays-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.07.2026 bei 5,38 GBP. Mit einem Zuwachs von 4,10 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 30.08.2025 bei 3,53 GBP. Mit einem Abschlag von mindestens 31,76 Prozent könnte die Barclays-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,153 GBP. Im Vorjahr erhielten Barclays-Aktionäre 0,090 GBP je Wertpapier. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Barclays am 28.07.2026. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,17 GBP ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,12 GBP je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 8.34 Mrd. GBP vermeldet – das entspricht einem Plus von 16,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.19 Mrd. GBP in den Büchern standen.

Die Barclays-Bilanz für Q3 2026 wird am 22.10.2026 erwartet. Schätzungsweise am 27.10.2027 dürfte Barclays die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 0,527 GBP je Aktie in den Barclays-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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