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17.08.2026 16:29:00

Barclays Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Barclays

Barclays Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Barclays

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Barclays. Die Barclays-Aktie notierte zuletzt im London-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 5,17 GBP.

Barclays
5.61 CHF -1.08%
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Um 16:28 Uhr fiel die Barclays-Aktie. Im London-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 5,17 GBP ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im FTSE 100, der zurzeit bei 10'735 Punkten liegt. Bei 5,14 GBP markierte die Barclays-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 5,24 GBP. Bisher wurden heute 7'548'487 Barclays-Aktien gehandelt.

Am 28.07.2026 markierte das Papier bei 5,38 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 4,22 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 30.08.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 3,53 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 31,68 Prozent würde die Barclays-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für Barclays-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,090 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,153 GBP belaufen. Barclays gewährte am 28.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,17 GBP gegenüber 0,12 GBP im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 16,02 Prozent auf 8.34 Mrd. GBP. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7.19 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.

Barclays wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 22.10.2026 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Barclays-Anleger Experten zufolge am 27.10.2027 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Barclays im Jahr 2026 0,527 GBP Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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