Barclays Aktie 1399446 / GB0031348658
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05.08.2026 10:02:26
FTSE 100-Wert Barclays-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Barclays von vor 3 Jahren eingefahren
Wer vor Jahren in Barclays eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 3 Jahren wurde das Barclays-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 1.51 GBP. Bei einer 10’000-GBP-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 6’633.939 Barclays-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 34’649.06 GBP, da sich der Wert einer Barclays-Aktie am 04.08.2026 auf 5.22 GBP belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 246.49 Prozent erhöht.
Barclays erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 69.36 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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