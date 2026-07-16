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17.07.2026 11:44:13

AXA Overweight

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Axa auf "Overweight" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Aus seinen jüngsten Gesprächen gehe hervor, dass Investoren in ihren Finanzportfolios weiterhin Versicherer unter- und Banken übergewichteten, schrieb Farooq Hanif in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Angesichts der relativen Bewertung und der schwachen Ertragsdynamik der Assekuranzen sei dies durchaus nachvollziehbar. Da das Zinsniveau jedoch hoch bleibe, erwägten einige Investoren eine selektive Aufnahme ausgewählter Versicherungstitel - insbesondere solcher mit spezifischen Kurstreibern - in ihre Bestände./edh/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2026 / 16:23 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.07.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: AXA S.A. Overweight
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JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
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