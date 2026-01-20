AXA Aktie 486352 / FR0000120628
AXA Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Axa von 44,50 auf 47,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Kursentwicklung von Europas Versicherern habe sich zuletzt verlangsamt, schrieb Andrew Baker in seinem Branchenkommentar vom Mittwoch. Die Bewertungen lägen inzwischen historisch gesehen eher am oberen Ende. Zudem trübten sich die Aussichten für das Schaden/Unfall-Geschäft (P&C) ein. Baker verschob zudem die Bewertungsbasis seiner Kursziele weiter in die Zukunft. Bei Axa führt dies zu einem Anstieg./ag/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
AXA S.A.
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
Kursziel:
47.00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
38.59 €
Abst. Kursziel*:
21.79%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
39.03 €
Abst. Kursziel aktuell:
20.42%
Analyst Name::
Andrew Baker
KGV*:
-
