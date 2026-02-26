Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
AXA Aktie 486352 / FR0000120628

37.50
CHF
0.06
CHF
0.15 %
11:01:29
BRXC
27.02.2026 09:42:04

AXA Overweight

AXA
37.52 CHF 0.21%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Axa von 45 auf 48 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Nach den Jahreszahlen habe er seine Schätzungen für den Versicherer angehoben, schrieb Farooq Hanif am Donnerstagabend. Er traut den Franzosen 2026 eine Ergebnissteigerung (underlying EPS) von rund 7,5 Prozent zu und sieht für die Aktie Luft nach oben./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 17:50 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 17:50 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AXA S.A. Overweight
Unternehmen:
AXA S.A. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
48.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
41.43 € 		Abst. Kursziel*:
15.86%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
41.15 € 		Abst. Kursziel aktuell:
16.65%
Analyst Name::
Farooq Hanif 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

