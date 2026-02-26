AXA Aktie 486352 / FR0000120628
37.50CHF
0.06CHF
0.15 %
11:01:29
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
27.02.2026 09:42:04
AXA Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Axa von 45 auf 48 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Nach den Jahreszahlen habe er seine Schätzungen für den Versicherer angehoben, schrieb Farooq Hanif am Donnerstagabend. Er traut den Franzosen 2026 eine Ergebnissteigerung (underlying EPS) von rund 7,5 Prozent zu und sieht für die Aktie Luft nach oben./rob/gl/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 17:50 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 17:50 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AXA S.A. Overweight
|
Unternehmen:
AXA S.A.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
48.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
41.43 €
|
Abst. Kursziel*:
15.86%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
41.15 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
16.65%
|
Analyst Name::
Farooq Hanif
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu AXA S.A.
|
26.02.26
|Axa geht nach Gewinnplus optimistisch ins neue Jahr - Dividende steigt (AWP)
|
26.02.26
|EURO STOXX 50-Wert AXA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AXA-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
19.02.26
|EURO STOXX 50-Wert AXA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AXA-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
12.02.26
|EURO STOXX 50-Wert AXA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem AXA-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
05.02.26
|EURO STOXX 50-Papier AXA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in AXA von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
31.01.26