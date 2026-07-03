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03.07.2026 06:25:48

AUTO1 Overweight

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Auto1 den Stempel "Positive Catalyst Watch" aufgedrückt und die Aktien mit einem Kursziel von 37 Euro auf "Overweight" belassen. Damit gab Marcus Diebel in einem am Freitag vorliegenden Ausblick seinen positiven Erwartungen für die anstehenden Quartalszahlen Ausdruck. Er rechnet mit weiteren Fortschritten bei der Volumenentwicklung des Online-Gebrauchtwagenhändlers. Er hob hervor, dass er für 2027 mit seinen Schätzungen 23 Prozent über dem Konsens liegt./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.07.2026 / 12:14 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.07.2026 / 12:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: AUTO1 Overweight
Unternehmen:
AUTO1 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
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Rating update:
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Analyst Name::
Marcus Diebel 		KGV*:
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