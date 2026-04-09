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AUTO1 Aktie 59474167 / DE000A2LQ884

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09.04.2026
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10.04.2026 07:09:20

AUTO1 Overweight

AUTO1
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Auto1 mit einem Kursziel von 37 Euro auf "Overweight" belassen. Marcus Diebel rechnet laut seiner Einschätzung vom Donnerstag nach Gesprächen mit dem Internet-Gebrauchtwagenhändler mit einem starken Volumenwachstum im ersten Quartal. Die Zahlenveröffentlichung steht für den 13. Mai auf der Agenda./rob/ajx/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2026 / 19:17 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.04.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: AUTO1 Overweight
Unternehmen:
AUTO1 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
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Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
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Analyst Name::
Marcus Diebel 		KGV*:
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