AUTO1 Aktie 59474167 / DE000A2LQ884
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1.66CHF
11.46 %
09.04.2026
SWX
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10.04.2026 07:09:20
AUTO1 Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Auto1 mit einem Kursziel von 37 Euro auf "Overweight" belassen. Marcus Diebel rechnet laut seiner Einschätzung vom Donnerstag nach Gesprächen mit dem Internet-Gebrauchtwagenhändler mit einem starken Volumenwachstum im ersten Quartal. Die Zahlenveröffentlichung steht für den 13. Mai auf der Agenda./rob/ajx/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2026 / 19:17 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.04.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AUTO1 Overweight
|
Unternehmen:
AUTO1
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
37.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
16.00 €
|
Abst. Kursziel*:
131.25%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
18.39 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
101.20%
|
Analyst Name::
Marcus Diebel
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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