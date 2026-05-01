Highlight Communications-Aktie: Konzern weitet Verlust 2025 deutlich aus

Der Konzernumsatz von Highlight Communications stieg währungsbereinigt um 2,0 Prozent auf 412,1 Millionen Franken, wie die Unterhaltungsgesellschaft am Donnerstagabend mitteilte. Die Gruppe hatte im März einen konsolidierten Umsatz zwischen 405 und 410 Millionen Franken vorausgesagt.

Dabei habe das Segment Film produktionsbedingt höhere Umsatzerlöse erzielt, das Segment Sport und Event hingegen tiefere Aussenumsätze.

Das operative Ergebnis EBIT lag "aufgrund von Wertberichtigungen im Bereich Sport und Event sowie ausserordentlicher operativer Kosten" bei -131,8 Millionen, nach einem Fehlbetrag von -6,4 Millionen im Vorjahr. Der Reinverlust vervielfachte sich auf 135,8 Millionen Franken nach 27,7 Millionen im Vorjahr.

Positive Entwicklung des Free Cashflows

"Die Gesellschaft konnte im Geschäftsjahr 2025 die Kapitalstruktur nachhaltig optimieren", heisst es im Geschäftsbericht. Die Liquidität sei um 29,9 Prozent gesteigert worden, während die Finanzverbindlichkeiten um 3,9 Prozent abgebaut worden seien.

Ausserdem verzeichne die Gruppe eine "kontinuierlich positive Entwicklung des Free Cashflows". Dies sei das Resultat von Effizienzprogrammen, Kostenreduzierungen und einer optimierten Mittelbewirtschaftung.

Für 2026 zeigt sich das Unternehmen zuversichtlich. Das Management setze die beschlossenen Massnahmen zur Stärkung der Bilanz und zur weiteren Steigerung der Profitabilität weiterhin "mit höchster Priorität" um. Die positiven Tendenzen beim Free Cashflow und der Liquidität bestätigten zudem, dass sich die Gruppe auf dem richtigen Weg befinde.

Planungsunsicherheit

Durch die aktuell unsichere geopolitische Lage herrsche allerdings eine erhöhte Planungsunsicherheit. Darüber hinaus stehe die Medien- und Unterhaltungsbranche in Deutschland durch KI-generierte Inhalte und stagnierende Budgets unter Druck. Der Verwaltungsrat kann laut den Angaben "einen Einfluss auf die operative Geschäftstätigkeit" der Gruppe nicht ausschliessen.

Die an der Schweizer Börse kotierte Highlight Event and Entertainment AG (HLEE) ist mit einem Anteil von knapp 53 Prozent die grösste Aktionärin von Highlight Communications.

ls/ra

Pratteln (awp)