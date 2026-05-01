Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’136 0.8%  SPI 18’551 0.9%  Dow 49’652 1.6%  DAX 24’292 1.4%  Euro 0.9174 0.1%  EStoxx50 5’882 1.1%  Gold 4’612 -0.2%  Bitcoin 60’262 1.0%  Dollar 0.7824 0.1%  Öl 110.9 -2.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156SAP345952Logitech2575132Kuros32581411
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Edelmetall-Rally vorüber? Warum ein Analyst den Silberpreis zwischen 50 und 100 Dollar sieht
Ausblick: Colgate-Palmolive legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
SPI-Papier Banque Cantonale Vaudoise-Aktie: Diese Banque Cantonale Vaudoise-Dividendenauszahlung wurde beschlossen
Ausblick: Berkshire Hathaway informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Ausblick: Moderna präsentiert Quartalsergebnisse
Suche...
Plus500 Depot

Highlight Communications Aktie 653919 / CH0006539198

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Zahlen präsentiert 01.05.2026 06:41:00

Highlight Communications-Aktie: Konzern weitet Verlust 2025 deutlich aus

Highlight Communications-Aktie: Konzern weitet Verlust 2025 deutlich aus

Die Highlight Communications Gruppe hat im Geschäftsjahr 2025 wie angekündigt etwas mehr Umsatz erwirtschaftet. Unter dem Strich resultierten allerdings wegen Wertberichtigungen erneut tiefrote Zahlen.

Highlight Communications
0.92 EUR -5.15%
Kaufen Verkaufen
Der Konzernumsatz von Highlight Communications stieg währungsbereinigt um 2,0 Prozent auf 412,1 Millionen Franken, wie die Unterhaltungsgesellschaft am Donnerstagabend mitteilte. Die Gruppe hatte im März einen konsolidierten Umsatz zwischen 405 und 410 Millionen Franken vorausgesagt.

Dabei habe das Segment Film produktionsbedingt höhere Umsatzerlöse erzielt, das Segment Sport und Event hingegen tiefere Aussenumsätze.

Das operative Ergebnis EBIT lag "aufgrund von Wertberichtigungen im Bereich Sport und Event sowie ausserordentlicher operativer Kosten" bei -131,8 Millionen, nach einem Fehlbetrag von -6,4 Millionen im Vorjahr. Der Reinverlust vervielfachte sich auf 135,8 Millionen Franken nach 27,7 Millionen im Vorjahr.

Positive Entwicklung des Free Cashflows

"Die Gesellschaft konnte im Geschäftsjahr 2025 die Kapitalstruktur nachhaltig optimieren", heisst es im Geschäftsbericht. Die Liquidität sei um 29,9 Prozent gesteigert worden, während die Finanzverbindlichkeiten um 3,9 Prozent abgebaut worden seien.

Ausserdem verzeichne die Gruppe eine "kontinuierlich positive Entwicklung des Free Cashflows". Dies sei das Resultat von Effizienzprogrammen, Kostenreduzierungen und einer optimierten Mittelbewirtschaftung.

Für 2026 zeigt sich das Unternehmen zuversichtlich. Das Management setze die beschlossenen Massnahmen zur Stärkung der Bilanz und zur weiteren Steigerung der Profitabilität weiterhin "mit höchster Priorität" um. Die positiven Tendenzen beim Free Cashflow und der Liquidität bestätigten zudem, dass sich die Gruppe auf dem richtigen Weg befinde.

Planungsunsicherheit

Durch die aktuell unsichere geopolitische Lage herrsche allerdings eine erhöhte Planungsunsicherheit. Darüber hinaus stehe die Medien- und Unterhaltungsbranche in Deutschland durch KI-generierte Inhalte und stagnierende Budgets unter Druck. Der Verwaltungsrat kann laut den Angaben "einen Einfluss auf die operative Geschäftstätigkeit" der Gruppe nicht ausschliessen.

Die an der Schweizer Börse kotierte Highlight Event and Entertainment AG (HLEE) ist mit einem Anteil von knapp 53 Prozent die grösste Aktionärin von Highlight Communications.

ls/ra

Pratteln (awp)

Weitere Links:

Partners Group-Aktie: Vorwürfe von Grizzly Reports entschieden zurückgewiesen
HLEE-Aktie: Konzern rutscht tiefer in die roten Zahlen
BioVersys-Aktie: Aktionäre genehmigen sämtliche Anträge an der GV

Bildquelle: create jobs 51 / Shutterstock

Nachrichten zu Highlight Communications AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?