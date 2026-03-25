Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’682 1.3%  SPI 17’743 1.6%  Dow 46’429 0.7%  DAX 22’957 1.4%  Euro 0.9154 0.0%  EStoxx50 5’649 1.2%  Gold 4’526 1.2%  Bitcoin 55’979 0.7%  Dollar 0.7920 0.5%  Öl 103.2 3.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156NVIDIA994529Sika41879292Roche1203204Novartis1200526Partners Group2460882
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Beyond-Meat-Aktie wenig bewegt: Buchhaltungsfehler sorgen für Bilanzverschiebung
Aktien von Shell, Exxon, Chevron & Co.: Schwacher Ölpreis zieht Energieaktien mit nach unten
Merck & Co.-Aktie: Anleger blicken auf Milliarden-Übernahme im Biotech-Sektor
Aktueller Marktbericht zum Goldpreis, Ölpreis & Co.
Mobimo-Aktie: Immobiliengesellschaft erhält von Gemeinde Wangen-Brüttisellen grünes Licht für Ausbau
Suche...
eToro entdecken

AUTO1 Aktie 59474167 / DE000A2LQ884

14.50
CHF
-0.10
CHF
-0.68 %
17:30:01
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

25.03.2026 20:26:50

AUTO1 Buy

AUTO1
14.82 CHF 1.11%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Auto1 auf "Buy" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. Auf einer hauseigenen Konferenz mit mittelgroßen europäischen Unternehmen habe er mit dem Management des Online-Gebrauchtwagenhändlers gesprochen, schrieb Giles Thorne in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Die Aktie bleibe die hochwertigste strukturelle Wachstumsstory unter den von ihm beobachteten Unternehmen und ein erfreulicher Gegenpol zu vielen von KI-Sorgen gebeutelten Branchenkollegen./rob/gl/jha/;

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2026 / 14:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2026 / 14:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: AUTO1 Buy
Unternehmen:
AUTO1 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
31.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
16.33 € 		Abst. Kursziel*:
89.89%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
16.20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
91.36%
Analyst Name::
Giles Thorne 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu AUTO1

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?