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DHL Group Aktie 1124244 / DE0005552004

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Hold-Einstufung 01.05.2026 16:13:44

Deutsche Bank AG beurteilt DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie mit Hold

Deutsche Bank AG beurteilt DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie mit Hold

Hier sind die Resultate der gründlichen Untersuchung der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie durch Deutsche Bank AG.

DHL Group
46.19 CHF 7.05%
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Deutsche Bank Research hat die Einstufung für DHL Group nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) habe seine Schätzung und stärker noch die Konsenserwartung übertroffen, schrieb Andy Chu in einer am Freitag vorliegenden Studie. Stark habe sich zum Jahresanfang das Expressgeschäft des Logistikkonzerns entwickelt.

Zwischen Kursziel und Realität: Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie im Detail am Tag der Analyse

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.05.2026 / 07:55 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Weitere Links:

DAX 40-Papier DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in DH

Bildquelle: Erasmus Wolff / Shutterstock.com

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