DHL Group Aktie 1124244 / DE0005552004
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Hold-Einstufung
|
01.05.2026 16:13:44
Deutsche Bank AG beurteilt DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie mit Hold
Hier sind die Resultate der gründlichen Untersuchung der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie durch Deutsche Bank AG.
Deutsche Bank Research hat die Einstufung für DHL Group nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) habe seine Schätzung und stärker noch die Konsenserwartung übertroffen, schrieb Andy Chu in einer am Freitag vorliegenden Studie. Stark habe sich zum Jahresanfang das Expressgeschäft des Logistikkonzerns entwickelt.
Zwischen Kursziel und Realität: Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie im Detail am Tag der Analyse
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.05.2026 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Weitere Links:
Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)
|
30.04.26
|DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: Experten empfehlen DHL Group (ex Deutsche Post) im April mehrheitlich zum Kauf (finanzen.net)
|
30.04.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX letztendlich mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
30.04.26
|DAX-Handel aktuell: DAX schlussendlich fester (finanzen.ch)
|
30.04.26
|Donnerstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 klettert letztendlich (finanzen.ch)
|
30.04.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) zieht am Nachmittag deutlich an (finanzen.ch)
|
30.04.26
|Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX steigt (finanzen.ch)
|
30.04.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX steigt am Nachmittag (finanzen.ch)
|
30.04.26
|Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50-Anleger greifen am Nachmittag zu (finanzen.ch)