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Schneider Electric Aktie 509120 / FR0000121972

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30.04.2026
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01.05.2026 15:05:11

Schneider Electric Outperform

Schneider Electric
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Schneider Electric nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 290 Euro belassen. Der Technologiekonzern habe einen starken Jahresauftakt verzeichnet, schrieb Mark Fielding in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/edh/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 17:43 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.05.2026 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Schneider Electric S.A. Outperform
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RBC Capital Markets 		Kursziel:
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