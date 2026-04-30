Schneider Electric 243.31 CHF -2.77% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Schneider Electric nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 290 Euro belassen. Der Technologiekonzern habe einen starken Jahresauftakt verzeichnet, schrieb Mark Fielding in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/edh/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 17:43 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.05.2026 / 00:45 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.