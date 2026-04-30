Schneider Electric Aktie 509120 / FR0000121972
239.60CHF
-4.70CHF
-1.92 %
30.04.2026
SWX
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01.05.2026 15:05:11
Schneider Electric Outperform
Schneider Electric
243.31 CHF -2.77%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Schneider Electric nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 290 Euro belassen. Der Technologiekonzern habe einen starken Jahresauftakt verzeichnet, schrieb Mark Fielding in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/edh/bek;
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 17:43 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.05.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.05.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Schneider Electric S.A. Outperform
|
Unternehmen:
Schneider Electric S.A.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
290.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
267.45 €
|
Abst. Kursziel*:
8.43%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
269.30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
7.69%
|
Analyst Name::
Mark Fielding
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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