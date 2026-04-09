AUTO1 Aktie 59474167 / DE000A2LQ884
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
AUTO1 Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Auto1 von 39 auf 37 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst James Tate geht davon aus, dass der Absatz von Autohero die Erwartungen im ersten Quartal übertroffen hat. Für das Wachstumsziel des Autohändlers für das Gesamtjahr sieht er laut seinem Ausblick auf den Quartalsbericht vom Donnerstag Luft nach oben./ag/ajx;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AUTO1 Buy
|
Unternehmen:
AUTO1
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
37.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
16.00 €
|
Abst. Kursziel*:
131.25%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
17.21 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
114.99%
|
Analyst Name::
James Tate
|
KGV*:
-
Nachrichten zu AUTO1
|
10:02
|MDAX-Papier AUTO1-Aktie: So viel hätte eine Investition in AUTO1 von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
08.04.26
|EQS-PVR: AUTO1 Group SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
08.04.26
|XETRA-Handel: MDAX geht schlussendlich nahezu durch die Decke (finanzen.ch)
|
08.04.26
|MDAX aktuell: So entwickelt sich der MDAX am Mittwochnachmittag (finanzen.ch)
|
08.04.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX liegt am Mittag deutlich im Plus (finanzen.ch)
|
08.04.26
|Freundlicher Handel: MDAX klettert zum Start deutlich (finanzen.ch)
|
07.04.26
|Dienstagshandel in Frankfurt: MDAX schlussendlich leichter (finanzen.ch)
|
07.04.26
|Schwacher Handel: MDAX verbucht Abschläge (finanzen.ch)