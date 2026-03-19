NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Auto1 von 42 auf 37 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Online-Gebrauchtwagenhändler sei "immer noch auf der Überholspur", schrieb Marcus Diebel am Donnerstagabend. Der Kursrückgang nach den Jahreszahlen und der Aussage, dass der Bruttogewinn je Fahrzeug (GPU) im laufenden Jahr nicht weiter steigen werde, sollte zur Aufstockung von Positionen genutzt werden. Denn dass Auto1 der Volumen- und Marktanteilsentwicklung Priorität gegenüber den kurzfristigen Margen einräume, sei aktuell die richtige Strategie. Im kommenden Jahr sollte die operative Dynamik wieder Fahrt aufnehmen. Zudem rechnet Diebel mit weiter stabilen Preisen./rob/gl/ag;