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AUTO1 Aktie 59474167 / DE000A2LQ884

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19.03.2026
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20.03.2026 06:31:40

AUTO1 Overweight

AUTO1
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Auto1 von 42 auf 37 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Online-Gebrauchtwagenhändler sei "immer noch auf der Überholspur", schrieb Marcus Diebel am Donnerstagabend. Der Kursrückgang nach den Jahreszahlen und der Aussage, dass der Bruttogewinn je Fahrzeug (GPU) im laufenden Jahr nicht weiter steigen werde, sollte zur Aufstockung von Positionen genutzt werden. Denn dass Auto1 der Volumen- und Marktanteilsentwicklung Priorität gegenüber den kurzfristigen Margen einräume, sei aktuell die richtige Strategie. Im kommenden Jahr sollte die operative Dynamik wieder Fahrt aufnehmen. Zudem rechnet Diebel mit weiter stabilen Preisen./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 19:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2026 / 00:15 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: AUTO1 Overweight
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