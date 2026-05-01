Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’136 0.8%  SPI 18’551 0.9%  Dow 49’652 1.6%  DAX 24’292 1.4%  Euro 0.9173 0.1%  EStoxx50 5’882 1.1%  Gold 4’612 -0.2%  Bitcoin 60’262 1.0%  Dollar 0.7824 0.1%  Öl 110.9 -2.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156SAP345952Logitech2575132Kuros32581411
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Ausblick: Colgate-Palmolive legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
SPI-Papier Banque Cantonale Vaudoise-Aktie: Diese Banque Cantonale Vaudoise-Dividendenauszahlung wurde beschlossen
Ausblick: Berkshire Hathaway informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Ausblick: Moderna präsentiert Quartalsergebnisse
BioVersys-Aktie: Aktionäre genehmigen sämtliche Anträge an der GV
Suche...
Plus500 Depot

A G fuer die Neue Zuercher Zeitung Aktie 12651797 / CH0126517975

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

NZZ-Mediengruppe 01.05.2026 06:40:00

APG SGA-Aktie: NZZ erhöht Beteiligung deutlich

APG SGA-Aktie: NZZ erhöht Beteiligung deutlich

Die NZZ-Mediengruppe hat ihre Beteiligung an der Aussenwerbefirma APG SGA wie angekündigt deutlich ausgebaut.

A G fuer die Neue Zuercher Zeitung
4650.00 CHF 0.00%
Kaufen Verkaufen
Nach dem Vollzug von Aktienkäufen hält die NZZ nun 45 Prozent am Aktienkapital der Gesellschaft, nachdem sie zuvor mit 25 Prozent beteiligt war.

Die Aktien wurden von JCDecaux und Pargesa Asset Management übernommen, teilte APG SGA am Donnerstagabend mit. Die entsprechenden Transaktionen seien am Berichtstag vollzogen worden.

ra/ls

Genf (awp)

Weitere Links:

BioVersys-Aktie: Aktionäre genehmigen sämtliche Anträge an der GV
Highlight Communications-Aktie: Konzern weitet Verlust 2025 deutlich aus
HLEE-Aktie: Konzern rutscht tiefer in die roten Zahlen

Bildquelle: APG SGA