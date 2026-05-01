A G fuer die Neue Zuercher Zeitung Aktie 12651797 / CH0126517975
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01.05.2026 06:40:00
APG SGA-Aktie: NZZ erhöht Beteiligung deutlich
Die NZZ-Mediengruppe hat ihre Beteiligung an der Aussenwerbefirma APG SGA wie angekündigt deutlich ausgebaut.
A G fuer die Neue Zuercher ZeitungNach dem Vollzug von Aktienkäufen hält die NZZ nun 45 Prozent am Aktienkapital der Gesellschaft, nachdem sie zuvor mit 25 Prozent beteiligt war.
4650.00 CHF 0.00%
Die Aktien wurden von JCDecaux und Pargesa Asset Management übernommen, teilte APG SGA am Donnerstagabend mit. Die entsprechenden Transaktionen seien am Berichtstag vollzogen worden.
ra/ls
Genf (awp)
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Bildquelle: APG SGA
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