APG SGA-Aktie: NZZ erhöht Beteiligung deutlich

Nach dem Vollzug von Aktienkäufen hält die NZZ nun 45 Prozent am Aktienkapital der Gesellschaft, nachdem sie zuvor mit 25 Prozent beteiligt war.

Die Aktien wurden von JCDecaux und Pargesa Asset Management übernommen, teilte APG SGA am Donnerstagabend mit. Die entsprechenden Transaktionen seien am Berichtstag vollzogen worden.

ra/ls

Genf (awp)