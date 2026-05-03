So schätzen die Analysten die Zukunft der Intel-Aktie ein

24 Analysten haben im vergangenen Monat ihre Analyse zur Intel-Aktie veröffentlicht.

6 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 15 Analysten stufen die Anteilsscheine von Intel mit Halten ein, 3 Analysten stufen das Papier mit Verkaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 70,96 USD beziffert, während sich der aktuelle NAS-Aktienkurs von Intel auf 94,48 USD beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Buy.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum RBC Capital Markets 80,00 USD -15,33 24.04.2026 DZ BANK - - 24.04.2026 UBS AG 83,00 USD -12,15 24.04.2026 Barclays Capital 65,00 USD -31,20 24.04.2026 Bernstein Research 65,00 USD -31,20 24.04.2026 Jefferies & Company Inc. 80,00 USD -15,33 24.04.2026 JP Morgan Chase & Co. 45,00 USD -52,37 24.04.2026 RBC Capital Markets 48,00 USD -49,20 21.04.2026

Redaktion finanzen.ch