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Aussichten 03.05.2026 11:29:00

So schätzen die Analysten die Zukunft der Intel-Aktie ein

So schätzen die Analysten die Zukunft der Intel-Aktie ein

Die aktuellen Einstufungen der Experten zur Intel-Aktie im Überblick.

Intel
28180.00 ARS 11.30%
Kaufen Verkaufen

24 Analysten haben im vergangenen Monat ihre Analyse zur Intel-Aktie veröffentlicht.

6 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 15 Analysten stufen die Anteilsscheine von Intel mit Halten ein, 3 Analysten stufen das Papier mit Verkaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 70,96 USD beziffert, während sich der aktuelle NAS-Aktienkurs von Intel auf 94,48 USD beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Buy.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
RBC Capital Markets80,00 USD-15,3324.04.2026
DZ BANK--24.04.2026
UBS AG83,00 USD-12,1524.04.2026
Barclays Capital65,00 USD-31,2024.04.2026
Bernstein Research65,00 USD-31,2024.04.2026
Jefferies & Company Inc.80,00 USD-15,3324.04.2026
JP Morgan Chase & Co.45,00 USD-52,3724.04.2026
RBC Capital Markets48,00 USD-49,2021.04.2026

Redaktion finanzen.ch

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