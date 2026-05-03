Intel Aktie 942256 / ARDEUT110210
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03.05.2026 11:29:00
So schätzen die Analysten die Zukunft der Intel-Aktie ein
Die aktuellen Einstufungen der Experten zur Intel-Aktie im Überblick.
24 Analysten haben im vergangenen Monat ihre Analyse zur Intel-Aktie veröffentlicht.
6 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 15 Analysten stufen die Anteilsscheine von Intel mit Halten ein, 3 Analysten stufen das Papier mit Verkaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 70,96 USD beziffert, während sich der aktuelle NAS-Aktienkurs von Intel auf 94,48 USD beläuft.
Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Buy.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|RBC Capital Markets
|80,00 USD
|-15,33
|24.04.2026
|DZ BANK
|-
|-
|24.04.2026
|UBS AG
|83,00 USD
|-12,15
|24.04.2026
|Barclays Capital
|65,00 USD
|-31,20
|24.04.2026
|Bernstein Research
|65,00 USD
|-31,20
|24.04.2026
|Jefferies & Company Inc.
|80,00 USD
|-15,33
|24.04.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|45,00 USD
|-52,37
|24.04.2026
|RBC Capital Markets
|48,00 USD
|-49,20
|21.04.2026
Redaktion finanzen.ch
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