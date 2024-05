LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Auto1 von 4,20 auf 6,30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. In Reaktion auf die Zahlen zum ersten Quartal habe er seine Ergebnisprognosen für den Online-Gebrauchtwagenhändler deutlich erhöht, schrieb Analyst Andrew Ross in einer am Dienstag vorliegenden Studie./edh/tih;