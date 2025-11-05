Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
AUTO1 Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Auto1 nach Zahlen mit einem Kursziel von 37 Euro auf "Buy" belassen. Der Gebrauchtwagenhändler habe durchweg starke Ergebnisse vorgelegt und seine Prognose erneut angehoben, schrieb Nizla Naizer in ihrem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Das Wachstum sei einmal mehr durch gesteigerte Auto-Absatzmengen angetrieben worden, da die Nachfrage nach Gebrauchtwagen höher gewesen sei als erwartet./tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 08:12 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AUTO1 Buy
Unternehmen:
AUTO1 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
37.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
31.32 € 		Abst. Kursziel*:
18.14%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
25.56 € 		Abst. Kursziel aktuell:
44.76%
Analyst Name::
Nizla Naizer 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

