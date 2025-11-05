AUTO1 Aktie 59474167 / DE000A2LQ884
23.74CHF
-2.47CHF
-9.42 %
12:42:44
BRXC
06.11.2025 11:34:58
AUTO1 Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Auto1 von 34,60 auf 36,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Autohändler habe erneut starke Quartalszahlen vorgelegt, schrieb Jo Barnet-Lamb am Mittwochabend im Resümee. Mit einer Investitionsphase werde die Grundlage für einen langfristig höheren Absatz gelegt, diese ziehe sich nun aber länger hin./rob/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 20:07 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AUTO1 Buy
|
Unternehmen:
AUTO1
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
36.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
31.32 €
|
Abst. Kursziel*:
14.94%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
25.56 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
40.85%
|
Analyst Name::
Jo Barnet-Lamb
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu AUTO1
|
12:26
|MDAX aktuell: So bewegt sich der MDAX aktuell (finanzen.ch)
|
09:29
|Börse Frankfurt: MDAX verbucht zum Start des Donnerstagshandels Verluste (finanzen.ch)
|
05.11.25
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX letztendlich leichter (finanzen.ch)
|
05.11.25
|Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX legt zum Start den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
05.11.25
|EQS-News: AUTO1 Group erzielt Rekordabsatz im 3. Quartal und starkes Wachstum in allen Bereichen (EQS Group)
|
04.11.25