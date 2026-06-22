AUTO1 Aktie 59474167 / DE000A2LQ884
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22.06.2026 09:21:19
AUTO1 Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Auto1 von 35 auf 36 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Kapitalmarkttag habe das langfristige Potenzial des Gebrauchtwagenhändlers untermauert, schrieb James Tate am Montag. Dabei sei der Weg der Privatkunden-Marke Autohero in die Profitabilität klarer geworden./ag/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.06.2026 / 05:59 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AUTO1 Buy
|
Unternehmen:
AUTO1
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
36.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
24.62 €
|
Abst. Kursziel*:
46.22%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
24.84 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
44.93%
|
Analyst Name::
James Tate
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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