AUTO1 Aktie 59474167 / DE000A2LQ884
27.61CHF
0.27CHF
0.98 %
12:50:51
BRXC
23.01.2026 11:41:32
AUTO1 Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Auto1 geringfügig von 36,00 auf 36,60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Online-Autohändler dürfte im Schlussquartal 2025 die Erwartungen übertroffen haben, schrieb Jo Barnet-Lamb in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick. Bei Autohero sehe es gut aus./rob/gl/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 18:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
AUTO1
Analyst:
UBS AG
Kursziel:
36.60 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
28.26 €
Abst. Kursziel*:
29.51%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
29.88 €
Abst. Kursziel aktuell:
22.49%
Analyst Name::
Jo Barnet-Lamb
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
