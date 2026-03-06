Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’096 -1.5%  SPI 18’100 -1.4%  Dow 47’502 -1.0%  DAX 23’591 -0.9%  Euro 0.8996 -0.2%  EStoxx50 5’720 -1.1%  Gold 5’102 -0.1%  Bitcoin 52’514 1.8%  Dollar 0.7782 -0.2%  Öl 107.6 15.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Swiss Re12688156Nestlé3886335UBS24476758Holcim1221405NVIDIA994529Partners Group2460882Roche1203204Novartis1200526Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Kein Kriegs-Boom: Warum die Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, TKMS und MTU fallen
Goldpreis: Dollarstärke sorgt für negativen Wochenauftakt
Ausblick: NIO legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Ölmarkt unter Druck: G7-Finanzminister beraten wohl über konzertierte Reserven-Freigabe
Henkel-Aktie: Unternehmen übernimmt Not Your Mother’s
Suche...

AUTO1 Aktie 59474167 / DE000A2LQ884

13.90
CHF
-0.20
CHF
-1.42 %
06.03.2026
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

09.03.2026 07:35:40

AUTO1 Buy

AUTO1
13.71 CHF -3.96%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Auto1 von 34 auf 31 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Er habe seine Schätzungen für 2026 nach den Quartalszahlen des Online-Gebrauchtwagenhändlers aktualisiert, schrieb Giles Thorne in einer Einschätzung vom Freitag. Sie lägen im Rahmen der Unternehmensziele - lediglich beim bereinigten operativen Ergebnis (Ebitda) sei er optimistischer. Im Jahresverlauf erwartet er eine Anhebung des Ausblicks./gl/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2026 / 08:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2026 / 16:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: AUTO1 Buy
Unternehmen:
AUTO1 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
31.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
15.85 € 		Abst. Kursziel*:
95.58%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
15.16 € 		Abst. Kursziel aktuell:
104.49%
Analyst Name::
Giles Thorne 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu AUTO1

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?