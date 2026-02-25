AUTO1 Aktie 59474167 / DE000A2LQ884
14.90CHF
0.70CHF
4.93 %
13:15:08
SWX
26.02.2026 11:57:36
AUTO1 Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Auto1 von 39 auf 38,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Grundsätzlich habe sich an der Anlagestory nichts geändert, schrieb Andrew Ross am Mittwochabend im Nachgang des Geschäftsberichts. Der Einstieg sei nun lediglich deutlich günstiger geworden./ag/bek;
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 21:25 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
AUTO1
Analyst:
Barclays Capital
Kursziel:
38.50 €
Rating jetzt:
Overweight
Kurs*:
16.65 €
Abst. Kursziel*:
131.23%
Rating update:
Overweight
Kurs aktuell:
16.39 €
Abst. Kursziel aktuell:
134.90%
Analyst Name::
Andrew Ross
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu AUTO1
12:26
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX notiert am Mittag im Minus (finanzen.ch)
09:28