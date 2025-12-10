AUMOVIO Aktie 148438157 / DE000AUM0V10
39.26CHF
1.14CHF
2.99 %
10:24:38
BRXC
10.12.2025 09:02:19
AUMOVIO Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Bewertung der Conti-Abspaltung Aumovio beim Kursziel von 60 Euro mit "Overweight" aufgenommen. Der Autozulieferer sei die attraktivste Turnaround- und Valuestory in der europäischen Autobranche, schrieben Erwann Dagorne und Henning Cosman am Dienstagabend in ihrer Empfehlung. Die Bilanz sei stark und Optimierungsmaßnahmen zahlten sich in steigender Profitabilität aus./ag/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 21:28 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
AUMOVIO
Analyst:
Barclays Capital
Kursziel:
60.00 €
Rating jetzt:
Overweight
Kurs*:
41.88 €
Abst. Kursziel*:
43.27%
Rating update:
Equal Weight
Kurs aktuell:
41.86 €
Abst. Kursziel aktuell:
43.33%
Analyst Name::
Erwann Dagorne
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
