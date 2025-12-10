LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Bewertung der Conti-Abspaltung Aumovio beim Kursziel von 60 Euro mit "Overweight" aufgenommen. Der Autozulieferer sei die attraktivste Turnaround- und Valuestory in der europäischen Autobranche, schrieben Erwann Dagorne und Henning Cosman am Dienstagabend in ihrer Empfehlung. Die Bilanz sei stark und Optimierungsmaßnahmen zahlten sich in steigender Profitabilität aus./ag/mis;