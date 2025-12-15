S&P 500-Wert Citigroup-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Citigroup von vor 10 Jahren eingebracht

Am 15.12.2015 wurden Citigroup-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Citigroup-Papier bei 52.52 USD. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 19.040 Citigroup-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 12.12.2025 auf 111.80 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2’128.71 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 112.87 Prozent vermehrt.

Citigroup war somit zuletzt am Markt 200.57 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

