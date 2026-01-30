Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
ATOSS Software Aktie 1059538 / DE0005104400

87.02
CHF
0.36
CHF
0.42 %
10:04:42
BRXC
30.01.2026 08:05:22

ATOSS Software Buy

ATOSS Software
87.02 CHF 0.42%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Atoss Software mit einem Kursziel von 140 Euro auf "Buy" belassen. Der Spezialist für Workforce Management habe starke Ergebnisse erzielt, schrieb Henrik Paganetty am Freitag nach den Zahlen zum vierten Quartal 2025. Er hob vor allem die operative Ergebnissteigerung um 25 Prozent hervor./rob/ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2026 / 01:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / 01:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ATOSS Software AG Buy
Unternehmen:
ATOSS Software AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
140.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
101.00 € 		Abst. Kursziel*:
38.61%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
95.80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
46.14%
Analyst Name::
Henrik Paganetty 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu ATOSS Software AG

mehr Nachrichten

Analysen zu ATOSS Software AG

08:05 ATOSS Software Buy Jefferies & Company Inc.
29.01.26 ATOSS Software Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.01.26 ATOSS Software Buy Deutsche Bank AG
13.01.26 ATOSS Software Buy Jefferies & Company Inc.
27.11.25 ATOSS Software Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen
