ATOSS Software Aktie 1059538 / DE0005104400
87.02CHF
0.36CHF
0.42 %
10:04:42
BRXC
30.01.2026 08:05:22
ATOSS Software Buy
ATOSS Software
87.02 CHF 0.42%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Atoss Software mit einem Kursziel von 140 Euro auf "Buy" belassen. Der Spezialist für Workforce Management habe starke Ergebnisse erzielt, schrieb Henrik Paganetty am Freitag nach den Zahlen zum vierten Quartal 2025. Er hob vor allem die operative Ergebnissteigerung um 25 Prozent hervor./rob/ag/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2026 / 01:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / 01:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / 01:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ATOSS Software AG Buy
|
Unternehmen:
ATOSS Software AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
140.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
101.00 €
|
Abst. Kursziel*:
38.61%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
95.80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
46.14%
|
Analyst Name::
Henrik Paganetty
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu ATOSS Software AG
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
