Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Astrazeneca mit einem Kursziel von 14000 Pence auf "Overweight" belassen. Baxdrostat habe in der Bax24-Studie eine klinisch bedeutende Reduktion des systolischen Blutdrucks über 24 Stunden erzielt, schrieb Richard Vosser am Sonntag. Dies bestätige das Milliardenpotenzial des Mittels über mehrere Indikationen hinweg. Die Aktien der Briten dürften positiv reagieren./rob/ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2025 / 23:19 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / 00:15 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.