AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292
95.03CHF
0.03CHF
0.03 %
14.04.2022
SWX
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
10.11.2025 06:32:01
AstraZeneca Overweight
AstraZeneca
132.14 CHF -1.85%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Astrazeneca mit einem Kursziel von 14000 Pence auf "Overweight" belassen. Baxdrostat habe in der Bax24-Studie eine klinisch bedeutende Reduktion des systolischen Blutdrucks über 24 Stunden erzielt, schrieb Richard Vosser am Sonntag. Dies bestätige das Milliardenpotenzial des Mittels über mehrere Indikationen hinweg. Die Aktien der Briten dürften positiv reagieren./rob/ag/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2025 / 23:19 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AstraZeneca PLC Overweight
|
Unternehmen:
AstraZeneca PLC
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
140.00 £
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
129.00 £
|
Abst. Kursziel*:
8.53%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
-
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Richard Vosser
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu AstraZeneca PLC
|
07.11.25
|Schwache Performance in London: FTSE 100 beendet die Freitagssitzung in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
07.11.25
|AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca am Freitagnachmittag gesucht (finanzen.ch)
|
07.11.25