AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292
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AstraZeneca Buy
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Astrazeneca mit einem Kursziel von 18.000 Pence auf "Buy" belassen. Die Studiendaten des GLP-1-Abnehmmittels Elecoglipron hätten die Erwartungen übertroffen, schrieb Michael Leuchten in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar zur Präsentation auf dem Jahreskongress der American Diabetes Association (ADA). Die Briten blieben das einzige Unternehmen, bei dem das Thema Gewichtsabnahme noch Spielraum für die Markterwartungen biete./rob/ag/zb;
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.06.2026 / 20:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.06.2026 / 20:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AstraZeneca PLC Buy
|
Unternehmen:
AstraZeneca PLC
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
180.00 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
158.00 €
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Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Buy
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Kurs aktuell:
137.96 £
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Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
-
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KGV*:
-
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